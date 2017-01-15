Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу в рамках сборов в Анталье вчера сыграла вничью с казахским клубом «Окжетпес» (2:2).

Как сообщает Sportbox.az, главный тренер сборной Яшар Вагабзаде поделился своим мнением о матче официальному сайту казахского клуба.

«В первом тайме преимущество было у казахстанской команды. Наши ребята молоды, мы только недавно собрались, и многие ребята играют в своих клубах за дубль. Поэтому такого опыта и мастерства, как у сегодняшнего нашего соперника, пока у них нет. Поэтому нам тяжело было. Во втором тайме мы провели несколько замен, и игра немного наладилась. В целом, матч понравился. Были скорости, была борьба. Одним словом, было все, что необходимо футболу».

Теймур Максутов