Португальская «Боавишта», за которую выступают игроки сборной Азербайджана Эмин Махмудов и Камран Агаев, упустила победу в матче с лидером чемпионата «Бенфикой».

Как сообщает Sportbox.az, введя по ходу матча со счетом 3:0, «Боавишта» упустила победу. Игра завершилась вничью (3:3). Голкипер сборной Азербайджана Камран Агаев вышел на поле в основе и отыграл все 90 минут, получив очередную желтую карточку. Эмин Махмудов же вышел на поле на 89-ой минуте.

Однако, самые интересные события произошли по завершению матча. Камран Агаев разбушевался не на шутку, и решил разобраться с футболистами «Бенфики». Футболистам и сотрудникам «Боавишты» пришлось изрядно попотеть, чтобы оттащить Камрана с эпицентра событий.

Так, Камран Агаев разбирался с соперником уже после матча:

Теймур Максутов