Главный тренер сборной Азербайджана среди футболистов 1999 года рождения Тебриз Гасанов прокомментировал провальное выступление команды на турнире Мемориал Валентина Гранаткина.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на АФФА, Тебриз Гасанов отметил, что главная причина последнего места сборной в не самой тяжелой группе, это невезение.

«Если говорить обо всех трех матчах в группе, могу сказать, что нам не повезло. Что касается конкретно третьего матча против Словакии (0:1), то вы видели моменты, которые мы создали. Но забить так и не смогли, а результат оказался таким, каким он и оказался. Меня также расстривает красная карточка нашего игрока. Тем не менее, считаю, что этот турнир очень поможет нам в подготовке к отборочному раунду чемпионата Европы».

Теймур Максутов