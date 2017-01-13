Сборная Азербайджана по футболу среди футболистов 1999 года рождения окончательно провалила турнир Мемориал Валентина Гранаткина.
Как сообщает Sportbox.az, в матче третьего тура группового этапа азербайджанская команда проиграла Словакии (0:1). Таким образом, Азербайджан завершил групповой этап с одним очком и на последнем месте.
На игру команда вышла в следующем составе:
Азербайджан: Камран Ибрагимов, Метин Гюлер, Риджат Гараев, Юсиф Гасанов, Гусейн Сейлигли, Фарид Набиев, Сулейман Ахмедов, Пилага Мехтиев, Барыш Экинджиер, Рафаэль Магеррамли, Бахадур Газиев.
Теймур Максутов