Сборная Азербайджана по футболу среди футболистов 1999 года рождения окончательно провалила турнир Мемориал Валентина Гранаткина.

Как сообщает Sportbox.az, в матче третьего тура группового этапа азербайджанская команда проиграла Словакии (0:1). Таким образом, Азербайджан завершил групповой этап с одним очком и на последнем месте.

На игру команда вышла в следующем составе:

Азербайджан: Камран Ибрагимов, Метин Гюлер, Риджат Гараев, Юсиф Гасанов, Гусейн Сейлигли, Фарид Набиев, Сулейман Ахмедов, Пилага Мехтиев, Барыш Экинджиер, Рафаэль Магеррамли, Бахадур Газиев.

Теймур Максутов