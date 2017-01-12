Вслед за остальными клубами, гянджинский «Кяпяз» также приступил к подготовке во второй половине чемпионата.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, вчера команда собралась на сборы в Баку. Первая тренировка прошла в Мардакянах на берегу моря.

Из легионеров к команде присоединились Тадас Симайтис и Сержиньо. Жульен Эба должен был прилететь вчера поздно вечером. Сегодня к команде присоединяться Дарио и Ренан Алвеш, которые из-за непогоды в Стамбуле, не могут вылететь в Баку.

Теймур Максутов