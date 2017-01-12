Защитник агдамского «Карабаха» Анси Аголли поделился своим мнением о подготовке команды.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, албанец отметил, что

«Этот сезон оказался для нас очень удачным, теперь нам надо думать о будущих играх. Команда постарается сделать все возможное для успешного завершения сезона.

2016 год был очень тяжелым. Как в «Карабахе», так и в сборной мы провели очень много игр. Но вместе с этим этот год запомнится мне надолго. Я выиграл с «Карабахом» чемпионат и кубок, а вместе со сборной выступил в финальной стадии чемпионата Европы. Надеюсь, в новом году наград будет еще больше.

После тяжелого года нам был необходим отдых. Сейчас в команде хорошая атмосфера. Все чувствуют себя отлично».

Теймур Максутов