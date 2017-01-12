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Футбол Азербайджана

Эркин Ибрагимов об игре «Нефтчи»: «Один из новых легионеров сыграл очень слабо» 12.01.2017 15:08

Футбольный эксперт Эркин Ибрагимов отправился в Анталью, где наблюдает за подготовкой азербайджанских клубов.

Как сообщает Sportbox.az, вчера Эркин воочию наблюдал за игрой «Нефтчи» - «Насаф» (0:1). После матча Э.Ибрагимов поедлился своим мнением об игре «Нефтчи».

«Было очень интересно наблюдать за обновленным «Нефтчи». Надо принимать во внимание, что команда вынуждена играть, фактически, без нападающих. В первом тайме в атаке играл Видович. Хочу отметить, что это не игрок уровня «Нефтчи». Хорват атаковал только голкипера гостей, порой даже очень грубо. Показалось даже специально.

Во втором тайме на острие атаки играл чилиец Эррера. Очень интересный игрок. Эррера хорошо видит поле, не жадный футболист, но вместе с тем способен на индивидуальные действия. Но нападение – это не его позиция.

Несмотря на поражение, «Нефтчи» играл неплохо. В какой-то степени играли, как «Зиря» в этом сезоне. Особая нагрузка выпала на линию полузащиты, моменты создавались, но некому было их завершать. Что касается тактики, то команда вернулась от тактики 3-6-1 к 4-5-1. В первой половине встречи, новичок «Нефтчи» Петров играл в средней линии, но после перерыва вернулся на позицию защитника.

Надо отметить и игру соперника, который оставил очень хорошее впечатление. В атаке у них играл знакомый нам по выступлению за «Симург» Драган Черан. Состав соперника составлен из неплохих местных молодых игроков. Еще раз убедился, что в Узбекистане растет хорошая молодежь.

Вместе с тем, надо понимать и то, что «Нефтчи» вышел на игру под большими физическими нагрузками. Если оценивать новых игроков, то один из новых легионеров сыграл очень слабо. Но учитывая тот факт, что он новичок, и нужно время для адаптации, не хотелось бы называть его имя».

Теймур Максутов

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