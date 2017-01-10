Сегодня к агдамскому «Карабаху», находящемуся на сборах в Анталье, присоединился еще один футболист.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, защитник российского «Амкара» Ринат Гусейнов приглашен на просмотр в команду. После того, как футболист примет участие в контрольных встречах, тренерский штаб примет окончательное решение на его счет.

Отметим, что 20-летний футболист обладает неплохими физическими данными. В этом сезоне футболист провел за дубль «Амкара» 16 матчей, в которых забил 2 гола.

Теймур Максутов