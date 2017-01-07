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Футбол Азербайджана

Состав сборной Азербайджана на Мемориал Гранаткина 07.01.2017 16:16

Юношеская сборная Азербайджана по футболу среди футболистов 1999 года рождения примет участие на турнире Мемориал Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Sportbox.az, стал известен состав для участия на турнире. В него вошли следующие игроки:

Камран Ибрагимов, Рахман Дашдемиров, Ибрагим Алиев, Бахадур Газиев, Пилага Мехтиев (все «Нефтчи»), Мурад Гайалы, Юсиф Гасанов, Риджат Гараев, Джейхун Мухтарлы, Ибрагим Гадирзаде, Рафаэль Магерамли (все «Интер»), Сулейман Ахмедов («Сумгайыт»), Мурад Попов, Али Садыхов, Фарид Набиев (все «Габала»), Хусейин Сейлигли, Метин Гюлер (оба «Бешикташ»), Исмаил Каракаш, Оксюз Догукан (оба «Трабзонспор»), Барыш Экинчиер («Рот-Вейс», Германия).

Теймур Максутов

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