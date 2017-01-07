USD1.7742
EUR1.8773
RUB0.0299
Brent56.86
WTI53.72
Золото1 176.65
S&P 500 Index2 269.00
Nikkei 22519 412.01
Футбол Азербайджана

Дениз Йылмаз: «Я командный игрок, если даже не забиваю, всегда борюсь» 07.01.2017 14:01

Форвард сборной Азербайджана Дениз Йылмаз дал интервью «Bursa Hakimiyet», в котором рассказал об ожиданиях от второго круга.

Как сообщает Sportbox.az, форвард отметил, что постарается забить во втором круге как можно больше голов.

«Моя цель – не только забивать голы. Я командный игрок, если даже не забиваю, всегда борюсь. Вместе с тем, всегда стараюсь забить гол. Но для меня важно, чтобы команда играла успешно.

Во втором круге постараюсь быть еще более полезным. Понимаю, что люди ждут от меня голов. Я работаю над этим. Хочу показать такую же игру, как и во второй половине прошлого сезона».

Форвард также рассказал, на какой позиции ему лучше играть. «Для меня нет разницы, на какой позиции играть – на острие атаки, под нападающим, или на флангах. Куда меня поставит главный тренер, там и буду играть».

Дениз Йылмаз также поблагодарил фанатов за поддержку. «На домашней арене у нас потрясающая атмосфера. Чувствую себя как дома. Я очень полюбил наших фанатов».

Теймур Максутов

471количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Отец 10-летней Нурай: «Это мой ребенок, и неважно, что думают другие»10-летняя Нурай: «Своего отца я впервые увидела на суде» - ФОТОЗвезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская провела новогодние каникулы в Баку – ФОТОИрине Шейк исполнился 31 год: самые откровенные фото супермодели – ФОТО10-летнюю Нурай Байрамзаде временно вернули тете - ВИДЕОАэропорт во Флориде, где произошла стрельба, возобновляет работу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОГанира Пашаева: Дело Нурай Байрамзаде находится под серьезным контролемМинюст Азербайджана: Нурай силой отняли у родного отца - ВИДЕОВ госкомитете прокомментировали ситуацию с 10-летней девочкой в Губинском райсудеПо делу Нурай Байрамзаде омбудсман обратилась в Главуправление судебных исполнителей

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 января06:00 Глава UKAD призвал отстранить Россию от Олимпиады-201805:24 В Турции объяснили перебои в энергоснабжении американскими кибератаками04:55 Премьер Швеции назвал восемь основных угроз для безопасности страны04:28 Более 100 автомобилей cтолкнулись из-за снегопада вблизи Торонто в Канаде03:54 Подозреваемому в стрельбе в аэропорту во Флориде грозит смертная казнь - ОБНОВЛЕНО02:58 Опрос: в Германии 58% женщин считают, что страна стала менее безопасной02:30 Керри раскритиковал Трампа за использование Twitter02:01 Американский серийный убийца Мэнсон возвращен из больницы в тюрьму01:35 Семьям сотрудников посольства США предписано покинуть Гамбию01:07 В Марокко в ДТП десять человек сгорели заживо00:39 СМИ назвали имя преступника, напавшего на ночной клуб в Стамбуле00:09 Власти Кот-д'Ивуара и взбунтовавшиеся военные достигли соглашения7 января23:41 Появилось видео стрельбы в подземном переходе в Краснодаре - ВИДЕО23:12 В столице Саудовской Аравии предотвращен теракт22:48 Суд в Киеве разрешил арестовать Януковича по «церковному делу»