Форвард сборной Азербайджана Дениз Йылмаз дал интервью «Bursa Hakimiyet», в котором рассказал об ожиданиях от второго круга.

Как сообщает Sportbox.az, форвард отметил, что постарается забить во втором круге как можно больше голов.

«Моя цель – не только забивать голы. Я командный игрок, если даже не забиваю, всегда борюсь. Вместе с тем, всегда стараюсь забить гол. Но для меня важно, чтобы команда играла успешно.

Во втором круге постараюсь быть еще более полезным. Понимаю, что люди ждут от меня голов. Я работаю над этим. Хочу показать такую же игру, как и во второй половине прошлого сезона».

Форвард также рассказал, на какой позиции ему лучше играть. «Для меня нет разницы, на какой позиции играть – на острие атаки, под нападающим, или на флангах. Куда меня поставит главный тренер, там и буду играть».

Дениз Йылмаз также поблагодарил фанатов за поддержку. «На домашней арене у нас потрясающая атмосфера. Чувствую себя как дома. Я очень полюбил наших фанатов».

Теймур Максутов