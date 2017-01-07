Форвард сборной Азербайджана Агабала Рамазанов вчера присоединился к «Карабаху» на сборах в Анталье.

Как сообщает Sportbox.az, в интервью официальному сайту клуба Агабала рассказал о своем переходе в «Карабах».

«До перехода в «Карабах» я узнал, что Гурбан Гурбанов интересуется мной. Я решил оценить это предложение с точки зрения карьеры. Я перешел в клуб, который известен как в Азербайджане, так и в Европе. В «Карабахе» у меня все будет хорошо. На каждой позиции в клубе большая конкуренция. Это идеальная ситуация для меня.

Я всегда работаю над собой, чтобы прибавлять. «Интер» сыграл большую роль в том, что я достиг этого уровня. Хотел бы поблагодарить за это клуб.

Я успел провести одну тренировку с «Каабахом». Многих футболистов я хорошо знаю по сборной. Поэтому проблем с адаптацией возникнуть не должно.

Второй круг будет очень сложным для нас. Соперники также усилили состав. Нам надо постараться продолжить удачную серию. Хочу помочь в этом «Карабаху».

Теймур Максутов