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Футбол Азербайджана

Лукаш Дроппа: «Почему я должен переходить в предпоследнюю команду Азербайджана?» 04.01.2017 23:30

Полузащитник сборной Чехии Лукаш Дроппа в интервью чешским СМИ рассказал о том, почему отказался от предложения «Нефтчи».

Как сообщает Sportbox.az, экс-полузащитник «Томи» отметил, что его смутило нынешнее положение клуба.

«В интернете писали, что я уже игрок «Нефтчи», хотя я сразу же отказался от предложения. Вместе с тем, надо признать, что в финансовом плане оно было достаточно привлекательным. Если бы это был «Карабах», я бы сказал да.

«Нефтчи» - это команда с традициями, но на данный момент они предпоследние в таблице. Почему я должен был переходить в предпоследнюю команду Азербайджана?

После 5-го декабря, когда я расторг контракт с «Томью», отказал 6-7 клубам. Турция весьма привлекательный вариант с точки зрения карьеры и денег, но вы же видите, что сейчас происходит в этой стране. Я не хочу рисковать своей жизнью и семьей ради денег», - сказал он.

Теймур Максутов

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