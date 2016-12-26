В рамках ¼ финала Кубка Азербайджана, агдамский «Карабах» повторил свой рекорд результативности.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, в матчах против «Сумгайыта», агдамцы забили 11 голов (6:0; 5:2). Спустя 12 лет, «Карабах» повторил свой рекорд результативности.

В сезоне 2004/05 в рамках 1/16 Кубка, «Карабах» обыграл «Адлийа-2», забив 11 голов (4:1; 7:2).

Абсолютный рекорд «Карабаха» же дотируется на сезон 1997/98, когда команда в 1/16 обыграла «Нафталан», забив 14 голов (12:0; 2:1).

Теймур Максутов