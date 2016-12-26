Бывший вратарь бакинского «Интера» и сборной Грузии Георгий Ломая объявил о завершении карьеры.

Как сообщает Sportbox.az, последним клубом вратаря стал тбилисский «Динако», куда он перешел из «Интера».

«Срок моего контракта с тбилисским «Динамо» истекал в июле 2017 года, но мы разорвали его по обоюдному согласию, и я решил завершить карьеру. Мне 37, пришло время начать новую жизнь.

Хочу остаться в футболе, буду посещать тренерские курсы. По окончании сезона подам заявку на получение лицензии Б», — сказал Ломая Sportall.ge.

За вою карьеру Ломая выступал за московский «Спартак», «Химки», «Луч-Энергия».

Теймур Максутов