В то время как основной состав футбольного клуба АЗАЛ проводит отпуск, главный тренер команды Тарлан Ахмедов продолжает работать.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, для комплектации детского состава команды и поиска новых талантов с 29 декабря начнутся селекционные сборы.

При этом 27-28 декабря команды различных возрастных групп проведут товарищеские матчи, после чего будет вынесено решение по игрокам. Прошедшие испытание футболисты будут привлечены в детскую команду клуба.

Тельман Амирасланов