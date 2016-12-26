Более 3 тысяч детей приняли участие в новогоднем праздновании «Волшебная Елка», организованным футбольным клубом «Сабаил».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на информацию клуба, мероприятие было организованно на «Байыл Арене», где команда проводит свои домашние матчи.

Вход на праздник был бесплатным. На празднике для детей были организованы развлекательные и разнообразные игры, танцы, песни. А детей развлекали аниматоры и клоуны.

К празднику присоединились и футболисты «Сабаила», которые подарили детям подарки со своими автографами.