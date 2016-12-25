Глава Наблюдательного совета «Нефтчи» Чингиз Абдуллаев и член совета Самед Гурбанов поздравили Казбека Туаева с 50-летием со дня завоевания им бронзовой медали чемпионата СССР.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт «Нефтчи», по этому случаю Казбеку Алиевичу был вручен памятный подарок. Напомним, что в 1966 году называвшийся в то время «Нефтяник» занял 3-е место в чемпионате СССР. В решающем матче на стадионе имени Ленина (ныне Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова) в Баку наша команда со счетом 3:0 переиграла московский «Спартак».

Тельман Амирасланов