Вчера на Олимпийском стадионе состоялась презентация фильма «26-ая минута», подготовленного телеканалом CBC Sport.

Как сообщает Sportbox.az, фильм победе сборной Азербайджана над Швейцарией в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 1996 года (1:0).

На мероприятии выступили руководитель проекта Азер Джавад Алиев, и авто Вафа Агабалыева. На презентации приняли участие генсек АФФА Эльхан Мамедов, президент АФФА в 1996 году Фуад Мусаев, экс-наставник сборной Казбек Туаев, ветераны Тарлан Ахмедов, Юнис Гусейнов, Видади Рзаев, Ариф Асадов, Самир Алекперов, Игорь Гетман.

Эльхан Мамедов, Фуад Мусаев и Казбек Туаев поделились впечатлениями о фильме.

Подготовил Теймур Максутов