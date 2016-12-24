После ответного матча ¼ финала Кубка Азербайджана против «Интера», футболисты были отпущены в отпуск.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, команда соберется 8 января, и пройдет медицинское обследование. К тренировкам же приступит 11 января, а с 13 числа сядет на сборы, которые пройдут в пределах страны.

Команда расположится Тренировочной базе национальных сборных в Мардакянах. На протяжении 8 дней «Кяпяз» будет тренироваться дважды в день. 17 и 19 января планируется проведение контрольных матчей. В день возможно проведение двух игр разными составами.

После 20 января команда будет готовится к календарному матчу.

Теймур Максутов