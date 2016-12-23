Полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов признан лучшим игроком матча 15 тура чемпионата Португалии между «Националем» и «Боавиштой» (0:2).

Как сообщает Sportbox.az, Эмин Махмудов впервые вышел в стартовом составе «Боавишты» и на 11 минуте открыл счет в матче. Португальское издание goalpoint.pt, публикующее рейтинг футболистов, поставила Эмину наивысшую оценку за игру – 8 балов, им назвала лучшим игроком. За игру Эмин нанес один удар в створ ворот, который оказался голом, дал три обостряющие передачи, 46 раз получал мяч, точность передач составила 78%.

Вместе с тем, Камран Агаев, получивший желтую карточку получил оценку 5,3.

Теймур Максутов