Полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов забил свой первый гол за «Боавишту».

Как сообщает Sportbox.az, в матче 15 тура чемпионата Португалии против «Националя», Эмин впервые вышел в стартовом составе своего клуба. На 11 минуте Махмудов вывел свою команду вперед. Этот гол стал первым для Эмина в составе португальского клуба.

Игра завершилась гостевой победой «Боавишты» со счетом 2:0. Голкипер сборной Азербайджана Камран Агаев также вышел в стартовом составе, и провел на поле все 90 минут. Интересно, что обе желтые карточки в составе гостей получили азербайджанские футболисты.

Теймур Максутов