Главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев поделился своим мнением о выходе команды в полуфинал Кубка Азербайджана.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник команды также выразил недоумение в связи с высказываниями главного тренера «Зиря» Адыля Шукюрова о том, что они забьют 4 гола «Нефтчи».

«Мы знали, что нас ждет тяжелая игра. Но мы смогли добиться желаемого и пробиться в полуфинал. Это было очень важно для нас. Я знал, что по итогам двух матчей, мы пройдем этап. Но футболисты не должны были расслабляться. Что касается того, что «Зиря» собиралась забить 4 гола и пройти этап, кому до нас они смогли забить столько, чтобы повторить это в матче с нами?».

Теймур Максутов