Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук подвел итоги уходящего года.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник габалинцев отметил, что в команде ожидаются определенные изменения.

«Это была последняя игра года. Считаю, что 2016 год получился успешным для команды. Мы добились хороших результатов. Что касается кубка, то пока рано говорить о полуфинале. Вне зависимости от соперника, нам в любом случае, было бы сложно. В полуфинале не может быть слабого оппонента.

У каждого молодого игрока нашего клуба, есть возможность получить свой шанс. Я тоже хочу, чтобы они получали больше шансов. Мы работаем над этим. Впереди нас ждут сборы, на которых мы намерены проверить много молодых игроков. Если говорить о сборах, то мы работаем в этом направлении, но этот вопрос еще не решен. В команде будут произведены определенные изменения. Но в зимний перерыв сложно найти игроков».

Теймур Максутов