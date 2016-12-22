Сегодня члены Тренерского комитета АФФА – Вагиф Садыхов, Агасалим Мирджавадов и Шакир Гарибов – стали гостями футбольного клуба «Сумгайыт».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, во встрече приняли участие президент «Сумгайыта» Кямран Гулиев, генеральный менеджер Джейхун Султанов, главный тренер команды Самир Абасов, координаторы академии Вагиф Пашаев, Баба Аскеров и Сабир Алиев.

Члены комитета, сделав предложения и рекомендации по развитию детского футбола, понаблюдали за тренировочным процессом академии.

Тельман Амирасланов