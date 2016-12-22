Сеть пиццерий Papa John`s подписал договор с Мини-футбольной лигой (МФЛ).

“Papa John`s, являющийся спонсором ведущих мировых спортивных проектов, будет сотрудничать с организатором мини-футбольного любительского турнира компанией МФЛ.

Это первый контракт в любительском футболе Азербайджана, согласно которому местная компания будет сотрудничать с зарубежным брендом.

“Papa John`s участвует в лиге с одноименной командой. Вместе с тем, компания дала старт проекту «Возможность полуцены» (Score twice - Half Price). Ознакомиться с проектом можно по линку - http://papajohns.az/az/mfl.