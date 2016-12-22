Форвард «Нефтчи» Жонас Песалли после выхода команды в полуфинал Кубка Азербайджана, поделился своими впечатлениями от игры.

Футболист ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sportbox.az.

- В первом матче мы добились хорошего результата, - начал разговор бразилец, - Во втором матче мы проиграли, но по сумме двух матчей прошли в полуфинал.

- В первом матче вы забили все три гола команды, и внесли решающий вклад в успех команды.

- Мы одна команда, одна семья. И это общий успех. Если бы не было партнеров по команде, я бы не смог забить. Поэтому я не могу говорить, какова моя роль в выходе в полуфинал. Это успех каждого из нас.

- «Нефтчи» прошел в полуфинал, но в ответной игре все же проиграл. Расстроены ли вы из-за этого?

- Я не расстроен из-за поражения «Зиря» в ответном матче. Возможно, это первый матч в моей карьере, когда я не расстроен поражению. Главное, что мы прошли в полуфинал.

- Можно ли пройти «Карабах» в полуфинале с такой игрой?

- Мы прошли в полуфинал, и пока я хочу просто порадоваться этому успеху команды. В январе нас ждут сборы. Думаю, что команда усилится. После этого уже, начнем думать о кубковом матче против «Карабаха».

- Как должен измениться и усилиться «Нефтчи», чтобы пройти «Карабах»? На сегодняшний день это выглядит как чудо.

- Я бы не сказал, что победа над «Карабахом» будет чудом. Ведь и в преддверии матчей с «Зиря», все считали соперника фаворитом. «Нефтчи» не демонстрировал в последнее время хороших результатов. Но, несмотря на это, мы смогли пройти «Зиря». Теперь следующий соперник «Карабах». Думаю, что тренер сделает все возможное, чтобы усилить команду. Верю, что мы можем обыграть «Карабах».

- Как вы оцениваете свое положение в клубе?

- С первого же дня пребывания в клубе, я старался сделать все возможное, чтобы принести пользу клубу. Я всегда думаю только о том, чтобы добиться успеха. У меня завершается контракт с «Нефтчи», но клуб предложил остаться. Я также хочу продолжить выступления за «Нефтчи». Но пока ситуация не ясная.

- Есть ли какие-то условия с вашей стороны?

- Пока мы не обговаривали условия и срок контракта. Клуб лишь выразил заинтересованность продолжить сотрудничество. После этого мой менеджер начнет работу в этом направлении. Если будет достигнуто соглашение, я хотел бы остаться. «Нефтчи» строит новый проект, и это является предметом обсуждения. Дело вовсе не в деньгах.

Теймур Максутов