Полузащитник «Зиря» Эльвин Мамедов рассказал о поражении команды в ¼ финала Кубка Азербайджана от «Нефтчи» по итогам двух матчей.

Футболист ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sportbox.az.

- «Зиря» упустила свои шансы, фактически, уже после первого матча. Была ли надежда в преддверии ответного матча?

- Первая игра прошла для нас неудачно. Мы не смогли воспользоваться своими шансами. Хотя моментов мы создали предостаточно. Мы могли выиграть матч со счетом 3:0, но получилось наоборот. В футболе такое бывает. На эту игру мы выходи за победой. Удалось забить быстрый гол, но затем пропустили. Несмотря на это, надежда еще оставалась. Думали, еще можем вернуться в игру, но не вышло. Теперь нам надо готовиться ко второму кругу, и думать о последующих матчах.

- Когда удалось забить второй гол, появилась ли надежда на успех?

- На тот момент оставалось уже очень мало времени. И это сказало свое слово.

- Главный тренер команды после первого матча сказал, что «Зиря» забьет четыре гола в ответной встрече. Не считаете, что эти заявления были чрезмерно самоуверенными?

- У каждого тренера своя философия. Он хотел лучше подготовить нас к игре, мотивировать. В футболе все возможно. Я с уважением отношусь к мнению Адыля Шукюрова.

- Нынешний сезон складывается для команды неудачно. «Зиря» вылетела с кубка, и в чемпионате пока выступает не лучшим образом. Что происходит с командой?

- Футболисты, играющие долгое время вместе, прогрессируют. По сравнению с прошлым сезоном, состав у нас сильно изменился. «Зиря» покинули девять футболистов. Хотя у нас была хорошая команда. Новые футболисты не смогли адаптироваться, восполнить потери. Думаю, нам нужно немного времени. Кроме того, нужно усиление. Во второй половине чемпионата мы должны выступить лучше.

Теймур Максутов