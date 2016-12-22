«Сабаил» приступил к подготовке ко второй половине Первого дивизиона чемпионата Азербайджана по футболу.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на информацию клуба, после поражения в рамках 1/8 Кубка Азербайджана, команда отправилась на отдых.

Вчера же команда приступила к подготовке ко второй половине чемпионата. После отпуска же в составе бакинцев произошли некоторые кадровые перестановки. В частности, клуб расстался с Али Гасанли, Расулом Бабазаде, Фарманом Гамбаровым, Мурадом Гулузаде, Фаридом Асадовым и Вусалом Алиевым.

Теймур Максутов