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Футбол Азербайджана

Рахман Гаджиев: «У меня есть контракт с «Нефтчи», и пока я не думаю покидать клуб» 22.12.2016 15:42

Полузащитник «Нефтчи» Рахман Гаджиев поделился своим мнением о выходе клуба в полуфинал Кубка Азербайджана, рассказал о своем положении к команде, а также прокомментировал слухи о возможном переходе в «Габалу».

Футболист ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sportbox.az.

- Была сложная для нас игра, - начал разговор Рахман Гаджиев, - После первого матча, мы были впереди со счетом 3:0. Однако, мы понимали, что еще ничего не закончено. На поле выходили с мыслью о победе. К сожалению, проиграли, тем не менее, смогли пробиться в полуфинал. Теперь надо готовиться к полуфинальной встрече против «Карабаха».

- Было ли волнение, когда «Зиря» открыла счет?

- Волнения не было. Это футбол, и мы понимали, что они с первых же минут бросятся вперед, будут прессинговать. Нам надо было ждать своих моментов на контратаках. Мы играли от обороны, и старались ловить соперника на контратаках.

- После первого матча наставник «Зиря» Адыль Шукюров сказал, что они забьют «Нефтчи» четыре гола. Не разозлило ли это вас?

- Напротив, нас это мотивировало. Не правильно так говорить. Мы ж после первого матча не говорили, что исход противостояния решен.

- Возможно, он это сказал, учитывая сегодняшнее состояние «Нефтчи»?

- Это его личное мнение. Но не красиво такое говорить по отношению к «Нефтчи». В каком бы плохом состоянии мы не находились, это не те слова, которые можно отнести к «Нефтчи».

- «Нефтчи» покинули уже пять легионеров, и идет чистка состава. Какова атмосфера в команде, и не боитесь, что следующим можете стать вы?

- Атмосфера хорошая. Что касается меня, то это футбол, и каждый футболист может покинуть команду.

- Насколько реален вариант с переходом в «Габалу»?

- Многое из того, что пишут в СМИ, не правда. Но есть и правда. Я бы не хотел сейчас говорить об этом. У меня есть контракт с «Нефтчи», и пока я не думаю покидать клуб.

- Какой «Нефтчи» мы увидим после зимней паузы?

- Думаю, что будут реализованы новые трансферы, и мы хорошо начнем вторую половину чемпионата.

Теймур Максутов

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