Юношеская (U-17) сборная Азербайджана по футболу с целью лучшей подготовки к Мемориалу Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге проведет дважды сборы в Баку, которые пройдут в период с 22 по 30 декабря и со 2 по 7 января.

Sportbox.az со ссылкой на сайт АФФА предлагает список приглашенных на сборы игроков:

Кямран Ибрагимов, Рахман Дашдамиров, Ибрагим Алиев, Бахадур Газиев, Пилага Мехтиев (все – «Нефтчи»), Шахин Закиев, Мурад Гаялы, Юсиф Гасанов, Риджат Гараев, Джейхун Мухтарлы, Ибрагим Гадирзаде, Рафаэль Магеррамли (все – «Интер»), Хагани Джафаров («Карабах»), Сулейман Ахмедов («Сумгайыт»), Мурад Попов, Али Садыхов, Фарид Набиев (все – «Габала»), Гусейн Сейлигли, Гюлер Метин, Атлам Эге (все – «Бешикташ»), Бариш Акинджияр («Рот-Вайсс» Германия).

Тельман Амирасланов