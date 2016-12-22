Полузащитник «Габалы» Асиф Мамедов поделился своим мнением о выходе «Габалы» в полуфинал Кубка Азербайджана.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, опытный футболист также подвел итоги года.

«Игра получилась очень тяжелой. Мы понимали это еще до матча. В первой игре мы смогли добиться лишь минимального преимущества, поэтому эта игра была решающей. В результате, мы смогли одержать победу. Такие игры всегда проходят тяжело. Все команды хотят отправиться на зимний перерыв в хорошем расположении духа. Хорошо, что мы завершили год победой. Думаю, мы добились победы за счет большего желания.

В последнем матче я упустил очень хороший момент. Это плохо подействовало на меня. Поэтому я очень рад своему голу. Важно и то, что гол принес победу команде. Ведь самое важное, это успех клуба.

В последних матчах мы упускаем очень много моментов. Но даже несмотря на это демонстрируем неплохую результативность. В последних играх мы стали меньше забивать, что связано с усталостью. Надо принимать во внимание, что за 5 месяцев мы провели 31 матч.

2016 год получился для нас очень удачным. Мы попали в групповой этап Лиги Европы, успешно выступали в чемпионате и кубке. Поэтому уходящий год считаю и для себя, и для команды успешным».

Теймур Максутов