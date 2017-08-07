Сборные Азербайджана по борьбе продолжают подготовку к чемпионату мира в Париже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, подготовка проходит в соответствии с календарным планом.

Сборные по вольной и греко-римской борьбе тренируются в Олимпийском центре борьбы, в то время как девушки продолжают подготовку в Киеве совместно с украинской командой. Сборы продляться до отъезда в Париж.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 26 августа в Париже. В первые два дня на ковер выйдут «классики», 23-24 сильнейших выявят девушки, а 25-26 – «вольники».

Теймур Максутов