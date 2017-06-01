Американский телеканал ESPN составил рейтинг популярности звезд мирового спорта.

Формула, по которой аналитики выбрали сто самых популярных спортсменов, включала в себя данные по количеству подписчиков у звезд в соцсетях, по запросам имен в интернет-поисковиках, а также их доходы от рекламных контрактов.

Самые популярные спортсмены планеты:

Подготовил Рустам Азимов

Первое место в списке телеканала ESPN занял капитан сборной Португалии по футболу, нападающий мадридского клуба "Реал" Криштиану Роналду.

Второе место в рейтинге занял американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА "Кливленд Кавальерс", Леброн Джеймс.

Нападающий футбольного клуба "Барселона", капитан сборной Аргентины Лионель Месси занял третью позицию рейтинга телеканала ESPN.

Обладатель 18 титулов на турнирах Большого шлема и 26 побед на турнирах серии "Мастерс" швейцарский теннисист Роджер Федерер находится на четвертой позиции рейтинга популярности мировых спортсменов.

Пятое место рейтинга телеканала ESPN занимает американский гольфист, пятикратный победитель турниров "Мэйджор" Фил Микельсон.

Еще один игрок клуба "Барселона", нападающий сборной Бразилии и действующий Олимпийский чемпион Неймар находится на шестой позиции рейтинга.

Легендарный ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира Усэйн Болт занял седьмую строчку рейтинга самых популярных спортсменов мира.

На восьмом месте рейтинга - американский баскетболист, игрок национальной сборной США, выступающий за команду НБА "Голден Стэйт Уорриорз", Кевин Дюрант.

"Король грунта", победитель 14 турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль занял девятую позицию в рейтинге телеканала ESPN.

Четырнадцатикратный победитель турниров "Мэйджор", первый спортсмен-миллиардер американский гольфист Тайгер Вудс замыкает десятку самых популярных спортсменов планеты.

Теннисистка Мария Шарапова оказалась единственным российским спортсменом, вошедшим в рейтинг телеканала ESPN. Пятикратная победительница турниров Большого шлема заняла 23 позицию списка ста самых популярных спортсменов мира.

Источник: РИА Новости