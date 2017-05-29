Одной из самых обсуждаемых тем в мире спорта до сих пор являются прошедшие 12—22 мая в Баку IV Игры исламской солидарности.

Среди тех, чье выступление оставило у болельщиков наиболее сильные впечатления, являются боксеры сборной Узбекистана. Завоевав в нашей столице 5 наград (3 «золота» и 2 «бронзы»), мастера ринга из Азии стали вторыми в командном зачете, пропустив вперед хозяев турнира — Азербайджан (3 «золота», 3 «серебра» и 1 «бронза») и опередив принципиальных соперников — Казахстан (2 «золота» и 3 «бронзы»).

О том, с какими впечатлениями его дружина покидает Страну огней, читателям газеты «Бакинский рабочий» рассказал бронзовый призер Афинской олимпиады 2004 года и чемпион мира 1999 года, тренер сборной Узбекистана Уткирбек Хайдаров.

— Конечно же, покидаем вашу замечательную столицу в прекрасном настроении. Узбекистан отлично выступил на Исламиаде: боксеры стали вторыми, а в общем медальном зачете мы заняли 4-е место среди 57 стран, завоевав 63 медали (15 золотых, 18 серебряных и 30 бронзовых).

— Медали «Баку-2017» в Ташкент увозят…

— Чемпионами Исламских игр стали Абдулхай Шарахметов (56 кг), Алиер Норалиев (64 кг) и Бобо-Усман Батыров (69 кг). «Бронзу» завоевали Мироншох Ибрагимов (49 кг) и Аброржон Кадыров (52 кг).

— Кого из подопечных вы хотели бы особо отметить?

— По большому счету, все ребята выступили достойно. Чуть ярче остальных, наверное, был Абдулхай. Он ровно прошел всю дистанцию, чувствовал себя уверенно, раскованно. Несмотря на юный возраст, парень рационально расходовал силы, сам, при необходимости, менял тактику по ходу боев. Меня приятно удивила его самостоятельность в некоторых эпизодах. А в полуфинале против вашего Тайфура Алиева он был просто великолепен: когда нужно, шел напролом и был агрессивен, а через 10 секунд умело уходил с «линии огня».

Бокс — это ведь не только и не столько сила и скорость, сколько наблюдательность, хладнокровие, склонность к анализу и умение предугадывать действия соперника. Кому-то эти качества приходят с годами, в ком-то они заложены изначально.

— Великий Мохаммед Али говорил, что «бокс — это шахматы за канатами».

— Безусловно, это так. Я, кстати, очень люблю шахматы. Они развивают фантазию, тактическое мышление, умение видеть на пару ходов вперед. Работать намного легче, когда вы предвидите следующее действие оппонента. Это особенно важно в боксе.

Кстати, в случае с Мохаммедом Али это не просто красивые слова. Потому что для него бокс и был шахматами: он анализировал соперников, подмечал все нюансы, видел сильные и слабые стороны. Али никогда не шел напролом, а умел подстроиться под соперника. Вспомните два самых известных его боя: с Джорджем Форменом — это работа от защиты, направленная на измор соперника, и с Джо Фрейзером — открытый размен. Два совершенно разных тактических рисунка. И две блестящие победы.

Причем мыслил Али глобально, не так, как все. Для него схватка начиналась задолго до ринга. Он мог сказать в интервью фразу, которая выводила оппонента из равновесия, мешала готовиться к встрече. Вдобавок он знал, как расположить к себе публику, и умело этим пользовался. Одним словом — гений!

— Экс-чемпион мира по шахматам Бобби Фишер утверждал, что «шахматы, как и жизнь — это поиск истины».

— Шахматы Фишера и мои — это ведь небо и земля. Он посвятил им жизнь, а для меня они — это хобби. Хотя… Когда два человека остаются друг напротив друга, на ринге или за шахматной доской, победа достается одному из них. И истина заключается в том, что здесь и сейчас этот человек — сильнее.

Это ли имел в виду Фишер? Не знаю. Американец был человеком экстравагантным, многие его высказывания имеют двойной смысл.

— Вернемся к Исламиаде. Год назад ваша команда стала первой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В Баку вы — вторые. Кто-то назовет это шагом назад.

— У каждого человека свое мнение. Кто-то назовет шагом назад, кто-то — завидной стабильностью. Не так давно один американский журналист написал статью, в которой назвал нашу сборную УзБОКСитаном. Думаю, это лучше любого комплимента.

— Я так понимаю, вы из вторых?

— Да. К тому же в Баку мы привезли много новичков. В узбекском боксе намечается смена поколений, поэтому молодежи необходим опыт больших турниров.

— Лучшими в «Баку-2017» стали хозяева ринга.

— У Азербайджана отличный состав, слов нет. А когда сильная команда выступает у себя дома, шансы остальных на первое место невелики.

— Понравилась ли вам организация Игр исламской солидарности?

— Очень понравилась. Все было безупречно. Будем откровенны, иначе и не могло быть. Успехи азербайджанского спорта в XXI веке настолько очевидны, что говорить о них можно часами.

До недавнего времени в мире существовало мнение, что только нескольким странам под силу провести на должном уровне такие масштабные соревнования, как Олимпиада или Чемпионат мира по шахматам. Азербайджан изменил, причем кардинально, существующий расклад сил. В какой-то мере это была своеобразная революция в мировом спорте. Сегодня даже такие страны, как Германия или Англия, признают, что зачастую используют опыт Азербайджана. Вы уже провели и Европейские игры, и Исламские. Уверен, что в скором времени приеду в Азербайджан и на летнюю Олимпиаду.

— Перед поездкой в Баку вы дали интервью, в котором высказали две взаимоисключающие мысли: сперва вы сказали, что бокс расширяет свои границы, а затем, что из года в год желающих записаться в секцию становится все меньше и меньше. Не поможете разобраться?

— Помогу, с удовольствием. Бокс, как и большинство видов спорта, действительно расширяет свою географию. Сейчас Египет, Камерун, Марокко, Сингапур и любая другая страна, в которой еще пару лет назад, в принципе, не было бокса, может выставить высококлассного бойца.

Другое дело, что количество ребят, которые хотят заниматься спортом, уменьшается. Если в Узбекистане лет 15—20 назад в секции приходили до 1500 ребят, то сегодня эта цифра колеблется между 300—350. Разница, как видите, огромная. И это при том, что бокс — один из любимейших видов спорта в нашей стране.

— Чем вы это объясняете?

— Очень просто. Сегодня огромную роль в жизни людей, особенно подрастающего поколения, играют Интернет и телевидение. Особенно Интернет. Как это часто бывает, открытие, которое должно было служить на пользу человечеству, возымело в ряде случаев обратный эффект. Я не против прогресса, всемирная паутина имеет много плюсов. Но все хорошо в меру. Когда дети по 10 часов сидят за компьютером — это ненормально. Когда они общаются с одноклассниками и друзьями с соседнего двора посредством Интернета — это ненормально.

Благо, в Узбекистане была введена новая программа по развитию физкультуры и спорта. Ситуация, таким образом, должна измениться в лучшую сторону. К тому же нам помогают Министерство спорта и культуры, Федерация бокса, Национальный олимпийский комитет страны.

— В Азербайджане подобная программа введена много лет назад. Впоследствии она была признана одной из самых эффективных в мире.

— Достижения Азербайджана в спорте и есть результат той программы. Когда этим вопросом занимается государство, успех будет всегда.

— И последний вопрос: ваши подопечные крайне неохотно идут на контакт с прессой. Почему?

— Не поймите их превратно, просто мы учим их скромности и стараемся свести к минимуму общение с прессой. Жизненный опыт показывает, что излишняя популярность не всегда приводит к хорошему результату. Все началось за полгода до Олимпиады в Бразилии, когда у ребят не было отбоя от журналистов. А потом началась черная полоса, травма за травмой. Вы представьте наше состояние, когда 8 из 11 боксеров сборной получили за какие-то 20 дней травмы различной степени тяжести — переломы, вывихи, растяжения. Весь наш тренерский штаб за голову хватался, не знали, что и делать. Ситуация была просто критическая. Огромное спасибо врачам, которые смогли вернуть наших парней в строй.

После того случая мы и стали ограничивать общение боксеров со СМИ.