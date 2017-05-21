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Спорт

Французский автогонщик разбился на скорости 370 километров в час - ВИДЕО 21.05.2017 11:00

38-летний автогонщик Себастьен Бурдэ получил серьезные травмы в результате аварии на квалификации гонки Indy 500 чемпионата Indycar.

На очередном круге болид француза врезался в ограждение трассы на скорости около 370 километров в час, перевернулся и загорелся.

Сообщается, что Бурдэ остался в сознании после удара. У него диагностировали множественные переломы костей таза и перелом правого бедра. В ближайшее время автогонщика прооперируют. О сроках восстановления спортсмена пока не сообщается.

Indy 500 — самая популярная гонка в Северной Америке, пройдет в Индианаполисе 28 мая. Она является старейшей регулярной автогонкой в мире и в 2017 году проходит в 101-й раз.

Lenta.ru

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