Президент Федерации гимнастики Азербайджана, Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева за большие заслуги в развитии этого олимпийского вида спорта удостоена высокой награды Международной федерации гимнастики (МФГ).

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АПА, заявил президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе на прошедшем в Баку заседании Совета МФГ.

В заседании высшего органа МФГ в период подготовки к XXXII Летним Олимпийским играм в Токио, впервые проведенном в Баку, приняли участие также вице-президенты федерации, члены Совета, президенты федераций гимнастики континентов и технических комитетов МФГ и др.

Выступивший на мероприятии М.Ватанабе подробно рассказал о работе, проделанной Федерацией гимнастики Азербайджана. Он высоко оценил деятельность азербайджанской федерации в плане пропаганды и развития гимнастики в республике, строительства и оснащения по самым современным стандартам гимнастических арен, заботы и внимания к спортсменам и тренерам, созданных для них условий, организации на высоком уровне соревнований.

Ялчин Алиев, Г.Р.