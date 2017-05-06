Чешский автогонщик Томаш Каспержик чудом не упал со скалы во время чемпионата по ралли на Канарских островах в пятницу.

На видео аварии обратил внимание портал Mashable.

В ролике видно, как он едет в машине «Форд Фиеста» по горной дороге на высокой скорости, не вписывается в крутой поворот и боком влетает в ограждение, которое и спасло автомобиль от падения с большой высоты.

​Водитель и штурман серьезных травм не получили. Сам Каспержик написал на своей странице в Facebook о том, что, «к сожалению», попал в аварию на первой стадии чемпионата и пообещал поделиться подробностями позже.

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РИА Новости