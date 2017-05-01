Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил победу на турнире в Барселоне традиционным прыжком в бассейн вместе с болбоями.

Видео появилось на YouTube-канале Tennis HD.

В финальном матче Надаль обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 6:1 и в 10-й раз выиграл титул. Испанец отмечает победу прыжком в бассейн не впервые.

30-летний Надаль — 14-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008 в одиночном разряде, Рио-де-Жанейро-2016 в паре с Марком Лопесом).

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Lenta.ru