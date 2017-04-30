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Спорт

Глава пресс-службы МИД принял участие в «Бакинском марафоне-2017» - ФОТО - ВИДЕО 30.04.2017 18:08

Сегодня в Баку состоялся забег «Бакинский марафон-2017», в котором приняли участие более 13 тыс. человек, в том числе и более 1000 иностранцев.

Среди участников был и руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как сказал глава пресс-службы внешнеполитического ведомства республики, данный марафон служит агитации здорового образа жизни, способствует массовости спорта.

«В первую очередь, хочу поблагодарить Лейлу Алиеву, которая выступила с подобной инициативой. Это является демонстрацией единства: молодежь, иностранные гости нашей страны, мы бежали марафон все вместе… Хоть я и не занял призового  места, но смог пробежать всю дистанцию и справиться с задачей. Очень этому рад», - сказал Гаджиев журналистам.

Марафон, в котором приняли участие более 13.000 человек, охватил расстояние в 21 километр - от Площади Государственного флага до Бакинского Олимпийского стадиона, где находилась фан-зона соревнований.

Победителем Марафона среди мужчин стал турок Вейси Аслан. 2-е место также занял гражданин Турции Узерь Сёйлемез, а на 3-ю ступень пьедестала почёта взошёл россиянин Владислав Демьянов.

Среди женщин 1-е место завоевала турчанка Айла Кирич Али, 2-е место у Валентины Полтавска из Украины, а 3-е у Ханым Персины из Ирана.

Победителям и призерам забега были вручены подарки, медали и сертификаты, а также денежные вознаграждения за 1-е, 2-е и 3-е место в размере 3000, 2000 и 1000 AZN соответственно.

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