Сегодня в столице Азербайджана под девизом «Победи ветер!» стартовал «Бакинский Марафон 2017».

Целью мероприятия, организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, является оказание поддержки развитию спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также объединение людей во имя благородных идей.

Марафон, в котором приняли участие более 13.000 человек, охватил расстояние в 21 километр - от Площади Государственного флага до Бакинского Олимпийского стадиона, где находилась фан-зона соревнований.

Победителем Марафона среди мужчин стал турок Вейси Аслан. 2-е место также занял гражданин Турции Узерь Сёйлемез, а на 3-ю ступень пьедестала почёта взошёл россиянин Владислав Демьянов.

Среди женщин 1-е место завоевала турчанка Айла Кирич Али, 2-е место у Валентины Полтавска из Украины, а 3-е у Ханым Персины из Ирана.

Победителям и призерам забега были вручены подарки, медали и сертификаты, а также денежные вознаграждения за 1-е, 2-е и 3-е место в размере 3000, 2000 и 1000 AZN соответственно.

Помимо этого, шестерым участникам Марафона, занявшим 4, 5 и 6 места в мужской и женской категориях, были вручены билеты в путешествие на двоих с возможностью выбора европейской страны. Обладателям 7 и 8 мест спонсоры марафона вручили различные подарки, а участники, которые прибежали к финишу 9-ми и 10-ми получили подарочные карты на 100 AZN.

Также в забеге приняли участие почётные участники марафона - звёзды азербайджанского спорта, шоу-бизнеса, а также видные спортивные функционеры и представители бизнес-сегмента.

Отметим, что Лейла Алиева — вице-президент Фонда Гейдара Алиева, участвовашая в «Бакинском марафоне 2016», в нынешнем забеге также прошла регистрацию и приняла участие.

Напомним, что впервые Бакинский марафон, в котором приняли участие 7000 человек, был организован 1 мая 2016 года.

Реализацию данного проекта Фонда Гейдара Алиева уже второй год подряд осуществляет компания Sport Marketing Group (SMG), при поддержке Управления Национального парка «Приморский бульвар» и Бакинского Олимпийского стадиона.

Фарида Расулова