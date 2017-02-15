Ариф Рагимов: «Такие мероприятия, как Формула-1 и Исламиада прокладывают путь к мильтикультурализму»

Сегодня в отеле Four Seasons в Баку состоялась пресс-конференция «Преимущества проведения крупных спортивных мероприятий - 2017» для представителей азербайджанского бизнес-сегмента, организованная операционной компанией Baku City Curcuit (BCC).

Как сообщает 1news.az, конференция, в которой приняли участие около 200 человек из различных бизнес-структур Азербайджана, направлена на решение проблем и извлечению экономической выгоды в период больших спортивных мероприятий, в частности предстоящего Гран-при Азербайджана Формулы-1.

В ходе конференции в качестве спикеров выступили представители государственных и бизнес-структур: министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов, президент компании «AMCHAM» Ильгар Велиев и управляющий партнер компании «PwC» Мовлан Пашаев.

Также с речью выступили промоутеры Гран-при Формулы-1 из Баку – Ариф Рагимов, Бахрейна - Фаез Рамзи Фаез, Сочи – Сергей Воробьев, и международный консультант Формулы-1 - Ричард Креган.

Ариф Рагимов в ходе своего выступления привел статистические данные прошедшего Гран-при Европы Формулы-1 в Баку, обозначил основные туристические потребности и призвал бизнес-структуры к более активной деятельности:

«Прошедший Гран-при Европы в Баку стал поистине масштабным и успешным. Миллионы людей по всему миру видели по телевизору прекрасные панорамы нашего города, и это успех для всех нас - тех, кто здесь родился и вырос. И как для организаторов услышать такое количество положительных отзывов, тоже весьма отрадно.

В мероприятии было задействовано 10000 человек, из которых 5000 – волонтёры, а 1278 – маршалы из 22 стран мира.

400000 млн. людей, то есть 8% всего населения планеты, составили аудиторию, которая следила за гонками по телевизору. Это - нереальные цифры.

Человеческий капитал, стоящий за всеми спортивными событиями — бесценен. Мы задействовали более 10 тысяч человек, а если прибавить к этому числу всех подрядчиков и государственные структуры, то цифра станет еще больше.

Для местных компаний это был замечательный опыт. Они учились сотрудничать сообща в международной среде, в команде с иностранцами, а также имели возможность коммуницировать с интернациональной культурой. Такие мероприятия как Формула-1 и Игры Исламской солидарности прокладывают путь к мильтикультурализму, предоставляя возможность стать гражданами мира.

В прошлом году 40% сотрудничества проводилось с иностранными подрядчиками, но даже тогда они всегда контактировали с местными. В этом году мы постараемся задействовать больше местных компаний, чтобы процентное соотношение составило примерно 80% на 20.

Для чего проводится Формула-1, чего мы хотим достигнуть? Одна из самых важных целей – это содействие процессу продвижения Азербайджана, его признанию, как надежного организатора масштабных мероприятий, а также непосредственное развитие туризма в стране.

Продолжая тему поставленных задач, следует затронуть одну из самых животрепещущих – помощь локальному бизнесу.

Так каким же образом нам сделать ещё успешнее тот опыт, который мы уже наработали в прошлом году? Как упрочнить заложенный фундамент?

Прежде всего, необходимо уделить внимание авиа-перелётам и работе отелей. Раньше и первый, и второй сегменты работали в сравнительно размеренном режиме за неимением большого спроса, но сегодня ввиду возросшего интереса к Азербайджану со стороны иностранных туристов работать и развиваться следует в усиленном темпе.

Я обращаюсь к туристическим структурам с призывом увеличить новые возможности для размещения гостей, для их увеселительного досуга. Затронув тему развлечений, хотелось бы отметить, что большое количество поклонников гонок приезжает не только для того, что провести время на автодроме, но и для того, чтобы посетить различные увеселительные заведения, рестораны, экскурсии и так далее. Специалистам данного направления необходимо увеличивать спектр своих услуг.

Во время гонок огромное количество эфирного времени, примерно, около двух часов, было уделено панорамам города, по которому проходит кольцевой трек. Раньше не все знали где находится Баку и Азербайджан, а сейчас они заинтересованы в том, чтобы приехать к нам. Об этом свидетельствует и увеличившийся, по сравнению с прошлым годом, спрос на билеты Гран-при Азербайджана. А теперь представьте каких показателей можно добиться, если мы предоставим туристам больше развлечений и комфорта?

Прошлогодний Гран-при Европы стал настоящим вызовом для организаторов, для города, для его жителей и для наших бизнес-структур. Вызов мы приняли и с успехом выдержали. Это стало неоценимым опытом, который будет являться подспорьем для новых свершений.

Я призываю всех вас посодействовать этому и, таким образом, принести пользу стране и её имиджу», - заключил Ариф Рагимов.

Фарида Расулова