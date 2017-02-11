10 февраля в небе над Персидским заливом стартовал новый сезон чемпионата мира по гонкам на самолетах Red Bull Air Race.

Этап в Абу-Даби является юбилейным – он стал 75-м в истории чемпионата и 10-м для столицы ОАЭ.

Как уже сообщал 1news.az, вчера прошел квалификационный раунд, где 14 высококлассных пилотов соревновались за первые очки мирового первенства.

Сегодня в 14:00 пилоты продолжили борьбу, и уже в 15:50 определилась лучшая 8-ка, в которую вошли: Пит Маклауд (КАНАДА), Майкл Гулиан (США), Мартин Шонка (ЧЕХИЯ), Николас Иваноф (ФРАНЦИЯ), Кристиан Болтон (ЧИЛИ), Матиас Долдерер (ГЕРМАНИЯ), Хуан Веларде (ИСПАНИЯ) и Франсуа Ле Вот (ФРАНЦИЯ).

После определилась и финальная четверка: Пит Маклауд, Мартин Шонка, Матиас Долдерер и Хуан Веларде, которые оспорили между собой звание победителя этапа. Им стал чешский пилот Мартин Шонка, с результатом в 0.53.139 секунды.

Время Веларде составило - 0.54.166, Маклауд прошел финальную дистанцию за 0.54.632, а действующий чемпион мира Долдерер замкнул четверку с результатом 0.55.227 секунд.

Отметим, что за этим захватывающим воздушным противостоянием можно было следить в онлайн режиме.

Итоговая таблица юбилейного этапа Red Bull Air Race в Абу-Даби выглядит следующим образом:

Мартин Шонка – 15 очков

Хуан Веларде – 12 очков

Пит Маклауд 0.54.632 – 9 очков

Матиас Долдерер 0.55.227 – 7 очков

Николас Иваноф (ФРАНЦИЯ) – 6 очков

Майкл Гулиан (США) – 5 очков

Кристиан Болтон (ЧИЛИ) – 4 очков

Франсуа Ле Вот (ФРАНЦИЯ) – 3 очков

Микаэль Брегот (ФРАНЦИЯ) – 2 очков

Мэт Халл (АВСТРАЛИЯ) – 1 очков

Кирби Камблисс (США) – 0 очков

Петр Копфштейн (ЧЕХИЯ) – 0 очков

Йошишиде Муроя (ЯПОНИЯ) – 0 очков

Петр Подлюншек (ПОЛЬША) – 0 очков

Red Bull Air Race – это воздушные гонки самолётов, в основе которых лежит аэробатика - демонстрация фигур высшего пилотажа, ставшая прародителем новой спортивной дисциплины – авиа-слалома. Авиа-слалом представляет собой прохождение воздушной трассы с препятствиями за минимальное время, но это не просто соревнования в скорости, а то, что мы привыкли называть высшим пилотажем.

Red Bull Air Race - это не просто искуссное соревнование по аэробатике, а самая настоящая «воздушная Формула», частенько напоминающая полноценный спектакль. Данное сосредоточие адреналина является самым быстрым моторным чемпионатом в мире, а учитывая то, что проходит он в небе, а не на земле, необычайность его только увеличивается.

Несомненно, каждый, кто хотя бы ненадолго окунется в этот невероятный мир динамичного пилотирования, не вернётся оттуда без массы непередаваемых ощущений.

Следующий этап чемпионата мира пройдёт в американском Сан Диего 15-16 апреля.

Фарида Расулова