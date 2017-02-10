Международная конференция, на которую соберутся промоутеры четырех гонок Формулы 1, пройдет в Азербайджане впервые.

Как сообщает 1news.az, Baku City Circuit (BCC), промоутер Гран При Азербайджана Формулы 1 станет организатором первой конференции, посвященной экономическим выгодам от проведения крупных спортивных мероприятий (BHMSE). Конференция, проходящая при поддержке Американской торговой палаты в Азербайджане, состоится 15 февраля в отеле Four Seasons Baku.

Международный форум соберет вместе руководителей четырех промоутеров гонок Формулы 1 текущего сезона и около 200 представителей местного бизнеса.

Основными спикерами на мероприятии станут высокопоставленные представители правительства Азербайджана, отвечающие за развитие спорта и туризма в стране, а также представители бизнес-сообщества страны, которые обсудят перспективы проведения международных спортивных соревнований и их влияние на экономику страны. Наряду с Baku City Circuit, промоутеры из России, Абу Даби и Бахрейна также поделятся своим опытом проведения гонок Формулы 1 и расскажут, как их страны извлекают экономическую выгоду из подобных мероприятий.

Основными спикерами на конференции станут:

Азад Рагимов, министр спорта и молодежной политики Азербайджана

Назим Самедов, заместитель министра культуры и туризма Азербайджана

Нигяр Арпадараи, глава департамента маркетинга и связей с общественностью, BCC

Сергей Воробьев, промоутер Гран При России Формулы 1

Файез Рамзи Файез, операционный директор Международного автодрома Бахрейна

Ричард Креган, международый консультант Ф1

Ильгар Велиев, президент Американской торговой палаты в Азербайджане

Тодори Каламарис, генеральный менеджер Hilton Baku

Давут Фуркан Эмен, генеральный менеджер Shah Palace Hotel Baku.

Однодневная конференция должна стать уникальной платформой для спортивных промоутеров и представителей бизнес-сообщества, которые соберутся вместе, чтобы обменяться собственным опытом и проанализировать социально-экономический эффект от проведения глобальных спортивных соревнований. В ходе диалога международные эксперты расскажут о важности спортивных мероприятий, об основных вызовах и возможностях, с которыми сталкиваются страны, принимающие у себя крупные спортивные соревнования, а также как лучше использовать потенциал подобных мероприятий.

Говоря о предстоящей конференции, исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов сказал: «Мы очень рады принимать у себя первую конференцию для того, чтобы подчеркнуть преимущества, которые получает страна от проведения глобального спортивного соревнования. Важность гонки Формулы 1 для Баку и Азербайджана нельзя недооценивать. После успешного проведения Европейских игр в 2015 году гоночный уик-энд Ф1 продолжил процесс популяризации Баку как столицы , принимающей международные спортивные мероприятия. Много потенциальных преимуществ несет проведение такого крупного спортивного соревнования. Экономические выгоды очевидны: рост потока туристов в страну, увеличение доходов в индустрии гостеприимства, а также рост инвестиций со стороны международных компаний. Мы рады приветствовать на следующей неделе спикеров высокого ранга на первой такого рода конференции. Надеемся, данная конференция станет началом диалога в рамках данной темы, который найдет свое продолжение в будущем».

Сергей Воробьев, промоутер Гран При России Формулы 1, выразив интерес к выступлению на конференции, отметил: «Для меня большая честь получить приглашение в качестве спикера на конференцию, посвященной экономическим выгодам от проведения крупных спортивных мероприятий, которая состоится в Баку на следующей неделе. Сочи знает о преимуществах проведения крупных спортивных мероприятий не понаслышке, и мы готовы рассказать о том, как можно добиться большого международного признания для принимающего города. Принимая это во внимание, тесное сотрудничество между местным промоутером, бизнес-сообществом и правительством имеет ключевое значение для обеспечения долгосрочного положительного эффекта, который является взаимовыгодным для всех сторон. Конференция является прекрасной возможностью, чтобы собрать вместе международных опытных специалистов, которые поделятся своими знаниями и опытом в проведении таких крупных мероприятий, а также ответят на вопрос: как повысить потенциал города в социальной, культурной и экономической сферах».

Билеты на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1 уже в продаже

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) предлагает билеты различной категории на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1, которые можно будет приобрести онлайн на интернет-сайте www.bakucitycircuit.com.

Второй по счету гоночный уик-энд Формулы 1 пройдет по улицам столицы Азербайджана 23-25 июня 2017 года.

Недавно запущенные в продажу одно- и двухдневные билеты предлагаются исключительно на места на трибунах (за исключением главной трибуны «Абшерон») и обеспечат зрителям доступ к развлекательной зоне с широким спектром развлечений, а также ночным концертам международных звезд, которые выступят вживую с музыкальными представлениями на главной сцене трека.

Однодневные билеты на трибуны стоят от AZN70 до AZN125, тогда как цены на двухдневные билеты варьируются между AZN180 и AZN440 (цена в долларах США будет определяться по валютному курсу на день покупки).

Билеты на 4 дня гоночного уик-энда в настоящее время предлагаются по номинальной цене и варьируются от AZN200 до AZN690, включая в себя не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях и в специально организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня.

В дополнение к четырехдневным билетам предлагаются специальные льготные билеты для детей в возрасте от 2-х до 15-ти лет включительно на трибуны «Хазар» и «Бульвар», а также билеты в зоны свободного размещения, которые позволят наблюдать за гонкой с любого места на различных стоячих зонах и подиумах.

В то время как до очередного бакинского этапа Ф1 осталось меньше, чем 5 месяцев, компания Baku City Circuit обращается к болельщикам Ф1 по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com и приобрести билеты на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1!

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