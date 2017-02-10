Как сообщает Sportbox.az, уже второй год подряд в нашей стране пройдет этап сезона Формулы 1.

Как и в прошлом году, Азербайджан собирается провести одну из самых зрелищных гонок, где помимо самого заезда, болельщики смогут ознакомиться с национальной культурой и архитектурными шедеврами Баку.

Но мы немного оглянулись назад и задались вопросами: «А что такое Формула 1? Почему каждый год страны соревнуются за право принимать у себя «королевские гонки» и готовы платить за это? Почему желающих проводить гонку в своей стране становится все больше и больше?»

Ведь в отличие от таких стран, как Канада, Германия или США, затраты на организацию в Венгрии, Мексике или Бразилии являются серьезными. В первую очередь, Формула 1 – это бизнес-проект. Порядка 20 стран, которые проводят у себя этапы сезона каждый год, получают прибыль с авиаперевозок, туризма и налогов. К примеру, население города Спа в Бельгии живет от гонки до гонки. Ведь после международной конференции стран Антанты в 1920 году в городе практически ничего не происходило. Сегодня же Спа является «местом поломничества» для болельщиков Ф1 в Западной Европе. Туристы из Нидерландов, Люксембурга, Великобритании и Франции раз в году массово стекаются в город на гоночный уик-энд. Все отели в этот уик-энд бывают заполнены, цены за номера достигают пиковой отметки, местный бизнес зарабатывает деньги, предоставляя различные услуги.

Город Спа в Бельгии

А что мешает Азербайджану заработать на этом? Если быть откровенным, Формула 1 превзошла по популярности многие глобальные спортивные события. Это неудивительно, ведь Формула 1 – королева мирового автомобильного спорта со своими традициями и многолетней историей. И проведение этапа чемпионата является серьезным успехом, которым мы должны не только гордиться, но и воспользоваться по максимуму. Но как?

В первую очередь это аренда квартир и автомобилей. Баку – город контрастов и в нем сливаются западная и восточная цивилизации. Очевидно, что это просто рай для ищущего красоту туриста. Но, к сожалению, в нашем городе не так много отелей, которые могут предоставить хорошие условия. Известно, что на популярном сайте Booking.com шла нешуточная борьба за последние места в отелях Баку в июне 2016 года. В этом же году туристов в стране будет намного больше, так как первый Гран-при Азербайджана успел влюбить в себя европейского зрителя, который ломал голову «ехать или не ехать?». И многие, кто подумал «не ехать», в этом году приедут точно. Но как быть, если турист не хочет или не может позволить себе отель за сотню евро? Естественно, он будет искать квартиру, чтобы переночевать. На просторах интернета сотни сайтов, с помощью которых можно найти крышу над головой в любой точке мира. Быстро, уютно и, главное, не очень дорого. Этой «фишкой» пользуются все жители городов, где проходят этапы.

Не менее важным является качество и количество ресторанов, работающих 24 часа. Это давняя проблема, учитывая, что в Баку, где население давно превысило 2 миллиона человек, круглосуточных ресторанов ничтожно мало. Так почему бы не воспользоваться потоком туристов и работать в полную силу? Ведь, учитывая джетлаг, турист из Бирмингема вполне может почувствовать голод после полуночи.

Нужно учитывать и то, что любой турист в чужой стране захочет попробовать местную кухню. К счастью, наша кухня является одной из лучших в мире!

Очень радует, что сейчас в социальных сетях появились молодые люди, организующие туры по Баку для иностранцев. В современном мире, где каждый третий знает английский язык и пользуется социальными сетями, путешественники перестали обращаться в туристические агентства за услугами гида. Достаточно дать поиск в том же Facebook и можно с легкостью найти гида за небольшие деньги, готовых провести экскурсию по городу.

Кстати, Формула 1 очень интенсивно развила рынок инкаминга. Теперь многие турфирмы не только занимаются продажей туров в Турцию или Египет, но и активно ведут работу с отелями в Баку, а также курортами в других городах и районах Азербайджана.

Ну и, конечно, Формула 1 является настоящим праздником для владельцев сувенирных магазинов и лавок. В последний год Азербайджан, в частности Баку, принял много туристов. В основном, это гости из арабских стран. Естественно, немаловажную роль в этом сыграл и Гран-при Азербайджана. Но покупают ли туристы сувениры? Конечно же, да! К сожалению, Баку пока не превратился в центр туризма, чтобы на каждом углу продавали магниты или другие памятные подарки. Но что нам мешает сделать это?

Проведение всех этих крупных мероприятий уже начинает давать о себе знать. Стоит отметить, что некую посредническую функцию в этом деле берет на себя организатор Гран-при Азербайджана Baku City Circuit. Именно поэтому 15 февраля в отеле Four Seasons Baku состоится конференция, которая соберет представителей бизнес сообщества Азербайджан, включая отели, рестораны и туристические агентства. В работе конференции также примут участие руководители министерств молодежи и спорта, культуры и туризма Азербайджана. Эта конференция станет своего рода платформой между государством и бизнес-сектором. Будут предложены и обсуждены экономические возможности, которыми смогут воспользоваться предприниматели нашего города во время Гран-при.

Помимо этого в мероприятии планируется участие промоутера Гран-при Россия Сергея Воробьева и Операционного директора Международного автодрома Бахрейна Файеза Рамзи Файеза, которые расскажут об опыте проведения гонок и их экономическом воздействии на страну. Также при поддержки Американской Торговой Палаты на конференцию будут приглашены основные игроки туристического, банковского и других секторов экономики.

Стоит отметить, что в прошлом году все туристы, прибывшие на этап Формулы 1 в Баку, могли получить визу по прибытию. С этого же года туристы смогут воспользоваться услугами ASAN Visa, что упростит для иностранных граждан получение визы в Азербайджан. Baku City Circuit, в свою очередь, как и в прошлом году, поможет с заполнением анкеты всем желающим посетить нашу страну во время этапа Формулы 1.

Все вышеперечисленные факторы указывают на одно – туристов приедет намного больше. Это подтверждает и тенденция продаж билетов. Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов в интервью подтвердил, что в этом году желающих посмотреть бакинский Гран-при больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Гран-при Азербайджана не будет совпадать со знаменитой гонкой «Ле-Ман 24». А значит, все внимание автомобильного мира будет приковано к Баку на три дня. Как сообщается, на данный момент билеты купили граждане 40 стран мира и лидируют в этом списке Россия, Великобритания и Украина.

Кстати, первым покупателем билета на Гран-при Азербайджана стал гражданин Великобритании, который в интервью сказал, что влюбился в Баку, когда смотрел гонку по телевизору и с нетерпением ждет 2017 год.

И 2017 год наступил. Совсем скоро начнется предгоночная суета, которая принесет с собой много позитива, как в моральном, так и в экономическом плане.

Мурад Ахундов