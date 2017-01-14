Французский мотогонщик Грегори Морат помог россиянке Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на ралли «Дакар-2017».

Видео появилось на YouTube-канале Marcus2545.

Обессилевшая россиянка в слезах просила помочь снимавшего ее оператора, но, согласно правилам гонки, представителям СМИ запрещено вмешиваться в ее ход. Единственным гонщиком, отреагировавшим на призывы Нифонтовой о помощи, оказался Морат. Он поднял ее мотоцикл и двинулся дальше.

По итогам 11-го этапа ралли россиянка поднялась на 75-ю строчку в общем зачете. По итогам 11 этапов француз занимает 87-ю позицию.

Лента.ру