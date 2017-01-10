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Спорт

Ильхам Алиев: Посредством Игр исламской солидарности Азербайджан попытается объединить исламский мир 10.01.2017 17:01

Проведение в 2017 году в Азербайджане Игр исламской солидарности имеет очень большой смысл.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на состоявшемся под его председательством заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам.

«Игры исламской солидарности имеют очень большой смысл. Проводя эти Игры, мы еще раз продемонстрируем свою силу, возможности, свою приверженность религиозным ценностям, постараемся объединить исламский мир. Те, кто хочет нас разделить, внести раздор, противопоставить нас друг другу, не должны достигнуть своей цели», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что Азербайджан является страной, пользующейся большим уважением в исламском мире.

«Некоторые не ладящие друг с другом мусульманские страны относятся к нам с уважением. Потому что наша политика и искренняя, и верная, и справедливая, и принципиальная, и смелая. Учитывая все это, я объявляю 2017 год в Азербайджане Годом исламской солидарности», - заявил глава государства. 

Ялчин Алиев, Э.Т.

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