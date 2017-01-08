USD1.7742
EUR1.8773
RUB0.0299
Brent56.86
WTI53.72
Золото1 176.65
S&P 500 Index2 269.00
Nikkei 22519 412.01
Спорт

Глава UKAD призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018 08.01.2017 06:00

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018, которые продут в южнокорейском городе Пхенчхан.

Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Би-би-си.

"Я думаю, что они (российские спортсмены) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC поступил правильно – они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость", — сказал Кенворти.

Он добавил, что в данном вопросе "слишком много политики", что является проблемой. По словам Кенворти, то, что "было сделано" в России "невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт".

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала система применения спортсменами допинга, которая поддерживалась государством. Международный олимпийский комитет, несмотря на призыв WADA, не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.

296количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Отец 10-летней Нурай: «Это мой ребенок, и неважно, что думают другие»10-летняя Нурай: «Своего отца я впервые увидела на суде» - ФОТОЗвезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская провела новогодние каникулы в Баку – ФОТОИрине Шейк исполнился 31 год: самые откровенные фото супермодели – ФОТО10-летнюю Нурай Байрамзаде временно вернули тете - ВИДЕОАэропорт во Флориде, где произошла стрельба, возобновляет работу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОГанира Пашаева: Дело Нурай Байрамзаде находится под серьезным контролемМинюст Азербайджана: Нурай силой отняли у родного отца - ВИДЕОВ госкомитете прокомментировали ситуацию с 10-летней девочкой в Губинском райсудеПо делу Нурай Байрамзаде омбудсман обратилась в Главуправление судебных исполнителей

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 января06:00 Глава UKAD призвал отстранить Россию от Олимпиады-201805:24 В Турции объяснили перебои в энергоснабжении американскими кибератаками04:55 Премьер Швеции назвал восемь основных угроз для безопасности страны04:28 Более 100 автомобилей cтолкнулись из-за снегопада вблизи Торонто в Канаде03:54 Подозреваемому в стрельбе в аэропорту во Флориде грозит смертная казнь - ОБНОВЛЕНО02:58 Опрос: в Германии 58% женщин считают, что страна стала менее безопасной02:30 Керри раскритиковал Трампа за использование Twitter02:01 Американский серийный убийца Мэнсон возвращен из больницы в тюрьму01:35 Семьям сотрудников посольства США предписано покинуть Гамбию01:07 В Марокко в ДТП десять человек сгорели заживо00:39 СМИ назвали имя преступника, напавшего на ночной клуб в Стамбуле00:09 Власти Кот-д'Ивуара и взбунтовавшиеся военные достигли соглашения7 января23:41 Появилось видео стрельбы в подземном переходе в Краснодаре - ВИДЕО23:12 В столице Саудовской Аравии предотвращен теракт22:48 Суд в Киеве разрешил арестовать Януковича по «церковному делу»