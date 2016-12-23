Российские студенты смогут проходить аспирантуру в Гяндже по спортивному менеджменту, а Смоленск ждет азербайджанских аспирантов.

Сотрудничество в сфере образования сейчас одно из самых актуальных направлений взаимодействия России и Азербайджана. Две страны, соединенные общими традициями и большими планами на будущее, активно работают над подготовкой кадров для всех сфер жизни – в том числе и на региональном уровне. Примером может служить завязавшаяся в этом году дружба между Смоленской государственной академией физической культуры, спорта и туризма и Азербайджанской академией физкультуры и спорта.

Все началось летом этого года, когда в молодежной столице Европы-2016 - в городе Гянджа - проходила международная конференция «Роль и перспективы молодежи в развитии «зеленой экономики». Этот форум, организованный традиционно на высочайшем уровне, стал площадкой для переговоров между вузами стран СНГ – и именно там была заключена договоренность о сотрудничестве между Смоленском и Гянджой в сфере подготовки атлетов на ближайшие несколько лет.

Через несколько месяцев состоялось официальное подписание документов в Баку, который, кстати, произвел на смоленскую делегацию неизгладимое впечатление. Председатель Совета молодых ученых академии, преподаватель СГАФКСТ Анастасия Бышевская отдельно отмечает, что в Азербайджане нет никаких проблем с русским языком, который там сохранен в качестве языка межнационального общения, что открывает огромные перспективы в образовательном сотрудничестве. Кроме того, прослеживается близость между самой системой подготовки спортивных кадров в России и Азербайджане. «Россия и Азербайджан – две страны, которые разделяют единую, так называемую, «советскую школу». Благодаря этому общему наследию нам легко понимать друг друга и то, как устроен весь механизм, вся система образования. Мы на одной волне и, наверное, именно поэтому сотрудничество наших государств в сфере образования является успешным и может служить примером для многих стран, - говорит проректор по науке и учебной работе Азербайджанской академии физкультуры и спорта Тахмина Таги-заде. - Образование в сфере спорта – это очень специфическое и узкое направление. Опыт тут чрезвычайно важен. СГАФКСТ, как и мы, обладает богатым опытом, ценными наработками, профессиональным кадровым потенциалом, поэтому сотрудничество со Смоленском очень важно для нас».

Среди направлений сотрудничества, которые обсуждались во время недавнего ответного визита азербайджанской стороны в Россию – студенческий обмен, в том числе обучение российских бакалавров в Гяндже, где создана прекрасная магистратура по спортивному менеджменту. Смоленск, со своей стороны, готов набирать выпускников азербайджанского вуза в аспирантуру. Большое значение имеет и проведение совместных научных изысканий: так, уже в январе делегация из Азербайджана примет участие в крупной научной конференции, которая ежегодно проводится в СГАФКСТ. Кроме того, предполагается создание совместного спортивного лагеря для наилучшей подготовки студентов. Это - крупный проект, который потребует финансовых вложений. Место его проведения пока обсуждается – лагерь с равным успехом можно расположить как в Азербайджане, так и на территории национального парка «Смоленское поозерье». «Мы высоко оцениваем перспективы нашего сотрудничества с Азербайджаном, - говорит Анастасия Бышевская. - Взаимные интересы в области организации совместных научных и спортивных мероприятий, разработки образовательных программ, участия в международных проектах прослеживаются между нами очень четко».

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отмечает, что региональное сотрудничество между двумя странами – это та сфера, которая уже много лет еще более укрепляет дружбу между государствами. Совместную же работу в подготовке спортивных кадров он считает весьма отрадным фактом: «И Азербайджан, и Россия достигли больших высот в спорте. Тот факт, что на первых Европейских играх в Баку российская и азербайджанская сборные заняли первые два места в общекомандном зачете, показывает, что у нас огромные перспективы для сотрудничества, поскольку есть единый взгляд на спортивную политику, подготовку спортсменов. Так что, совместная работа между российским и азербайджанским спортивными вузами – это залог успешного будущего наших стран в большом спорте». А руководитель Московского международного центра мультикультурализма Наталия Красовская подчеркивает, что перед нами еще один пример создания совместной площадки, где молодые люди из разных культур смогут взаимодействовать между собой, делая одно общее дело. «Такие вещи сближают нации, помогают лучше понимать друг друга, осознавать, что между нами больше сходства, чем различия. А поскольку личные контакты, народная дипломатия всегда играли очень большую роль в формировании отношений между Россией и Азербайджаном, я уверена, что теперь дружба между нашими народами станет еще крепче», - говорит эксперт.

Галина Герасимова,

пресс-секретарь межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан