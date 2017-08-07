USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
Общество

Сотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТО 07.08.2017 11:16

Пользователи соцсетей утверждают, что сотрудники Дорожной полиции используют поддельные китайские алкотестеры (алкотестер - средство, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху).

Как сообщает 1news.az, пользователь Агамирза Эйбатов на своей странице в социальной сети Facebook написал следующее: «Посмотрите на эти лица )) Эти YPX-шники ходят с поддельным китайским алкотестером. После того как я попросил их предоставить сертификат на алкотестер, начали угрожать вызовом наряда ППХ. Наряд так и не приехал, зато после моего звонка в «102» клялись своими погонами, что я спутал записывающий аппарат с алкотестером. Они не служат, скорей, позорят МВД. Сделайте перепост, пусть народ знает своих героев! Я надеюсь, эту группу читают те, которые накажут этих оборотней. Я уверен, алкотестер неисправен, и на удочку попалось немало водителей, которые не отличают поддельный аппарат от предоставленного государством».

Кроме того, он разместил и фотографию сотрудников Дорожной полиции, которые, как он утверждает, используют поддельные алкотестеры.

Комментируя данную информацию, заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов отметил, что нельзя утверждать, что китайское производство плохое.

«Если гражданин хочет узнать, какой алкотестер был использован, то он должен прийти в полицию и там дадут ответы на все интересующие его вопросы. Пусть скажет, где и когда произошло данное событие», - сказал он.

В.Асадов указал, что если гражданин позвонил на горячую линию «102», то ему обязательно будет предоставлена вся информация.

«Я лично готов с ним встретиться», - заявил он и отметил, что все используемые технические средства проходят проверку и регистрацию, при этом уделяется внимание году выпуска и сроку эксплуатации.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

1287количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В метро Торонто хозяйка искусала свою собаку - ВИДЕОАрестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТОВ семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО«Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕОШвейцарцы вымогают у Азербайджана деньги за прекращение деятельности в оккупированном КарабахеАзербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горамиНазвана самая большая опасность для человекаСотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТОИстория одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕОУсейн Болт проиграл последний старт в карьере – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 августа12:36 МВД и Генпрокуратура об аварии с участием Gelandewagen, повлекшей гибель людей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО12:28 Стала известна причина, по которой Андрей Малахов ушел с Первого канала – ФОТО12:20 Соперник «Карабаха» проиграл датское дерби – ФОТО – ВИДЕО12:04 Армянский язык в Азербайджане: кто и зачем его изучает?11:56 В YouTube новый лидер: клип «See you again» больше не является самым просматриваемым роликом – ВИДЕО11:48 Крупнейшая любительская фубольная лига MFL завершила первый сезон ярким финалом – ФОТО11:32 Ренат Дадашов забил за «Айнтрахт» - ВИДЕО11:24 Кремль опубликовал обещанное видео отдыха и рыбалки Владимира Путина – ФОТО – ВИДЕО11:16 Сотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТО11:08 В семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО11:00 Азербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горами10:44 Оксана Расулова и Эльшад Хосе презентуют фильм, трейлер которого вызвал ажиотаж в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО10:36 Хасан Роухани о нагорно-карабахском вопросе10:28 История одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕО10:20 Мубариз Ахмедоглу: Пример Австрии продемонстрировал неэффективность ОБСЕ в урегулировании конфликтов