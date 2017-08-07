Пользователи соцсетей утверждают, что сотрудники Дорожной полиции используют поддельные китайские алкотестеры (алкотестер - средство, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху).

Как сообщает 1news.az, пользователь Агамирза Эйбатов на своей странице в социальной сети Facebook написал следующее: «Посмотрите на эти лица )) Эти YPX-шники ходят с поддельным китайским алкотестером. После того как я попросил их предоставить сертификат на алкотестер, начали угрожать вызовом наряда ППХ. Наряд так и не приехал, зато после моего звонка в «102» клялись своими погонами, что я спутал записывающий аппарат с алкотестером. Они не служат, скорей, позорят МВД. Сделайте перепост, пусть народ знает своих героев! Я надеюсь, эту группу читают те, которые накажут этих оборотней. Я уверен, алкотестер неисправен, и на удочку попалось немало водителей, которые не отличают поддельный аппарат от предоставленного государством».

Кроме того, он разместил и фотографию сотрудников Дорожной полиции, которые, как он утверждает, используют поддельные алкотестеры.

Комментируя данную информацию, заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов отметил, что нельзя утверждать, что китайское производство плохое.

«Если гражданин хочет узнать, какой алкотестер был использован, то он должен прийти в полицию и там дадут ответы на все интересующие его вопросы. Пусть скажет, где и когда произошло данное событие», - сказал он.

В.Асадов указал, что если гражданин позвонил на горячую линию «102», то ему обязательно будет предоставлена вся информация.

«Я лично готов с ним встретиться», - заявил он и отметил, что все используемые технические средства проходят проверку и регистрацию, при этом уделяется внимание году выпуска и сроку эксплуатации.

Эльшан Рустамов, Э.Т.