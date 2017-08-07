В воскресенье, 6 августа, в Баку произошел сильный пожар.

В Сабунчинском районе столицы, на территории так называемого Сабунчинского рынка, загорелись легковоспламеняющиеся конструкции магазина площадью 65 квадратных метров, салон красоты площадью 12 квадратных метров и крыши близлежащих магазинов площадью 60 квадратных метров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в 23:20 сотрудниками МЧС. Расположенные неподалеку магазины были защищены от огня.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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